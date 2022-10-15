Жовтень, 15 в 11:45

Голова Чернігівщини В’ячеслав Чаус закликав жителів регіону сьогодні зменшити споживання електроенергії.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, ранковий ракетний удар по об’єкту енергетичної інфраструктури у Київській області має серйозні наслідки, які можуть спричинити аварійні відключення електроенергії і на Чернігівщині.

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В’ячеслав Чаус наголосив, що сьогодні усім жителям Чернігівської області варто раціонально підійти до споживання електроенергії, щоб мінімізувати ризики відключення світла.

– Це особливо важливо сьогодні, коли тривають роботи з усунення наслідків російського обстрілу, – заявив голова ОВА.

Саме тому сьогодні, 15 жовтня, жителі Чернігівської області повинні максимально обмежити використання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області можливі аварійні відключення електрики через ранкові ракетні обстріли.