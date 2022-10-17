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16 семей остались без жилья. Дом, который дроны атаковали в Киеве, не подлежит восстановлению

Анна Иваницкая, руководитель отдела Здоровье
Дрони ударили по Києву 17 жовтня

Дом в Киеве, который сегодня утром, 17 октября, атаковал вражеский дрон, не подлежит восстановлению. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов.

– 16 семей остались без жилья. Дом полностью разрушен. Восстановлению он не подлежит. Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось, — отметил Кличко.

По словам мэра, сейчас созданы списки людей, проживавших в разрушенном доме. В настоящее время их размещают в гостиницах.

– Рассматривается возможность дать этим людям постоянное жилье, так как они в один момент остались без крова, – сказал Кличко.

Напомним, во время утренней атаки дронов по Киеву было разрушено здание в Шевченковском районе столицы. Пока известно о четырех погибших, 18 человек удалось спасти.

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Фото: Виталий Кличко

Истчоник: Телеканал Київ

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