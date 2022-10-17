16 родин залишились без житла. Будинок, який дрони атакували в Києві, не підлягає відновленню
Будинок у Києві, який сьогодні вранці, 17 жовтня, атакував ворожий дрон, не підлягає відновленню. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів.
– 16 родин залишились без житла. Будинок зруйновано повністю. Відновленню він не підлягає. Несучі конструкції зруйновані, майже нічого не залишилось, – зазначив Кличко.
За словами мера, зараз створено списки людей, які проживали в зруйнованому будинку. Наразі їх розміщують в готелях.
– Розглядається можливість дати цим людям постійне житло, оскільки вони в один момент залишились без даху над головою, – сказав Кличко.
Нагадаємо, під час вранішньої атаки дронів по Києву був зруйнований будинок у Шевченківському районі столиці. Наразі відомо про чотирьох загиблих, 18 людей вдалось врятувати.
Фото: Віталий Кличко
Джерело: Телеканал Київ