Жовтень, 17 в 17:15

Будинок у Києві, який сьогодні вранці, 17 жовтня, атакував ворожий дрон, не підлягає відновленню. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів.

– 16 родин залишились без житла. Будинок зруйновано повністю. Відновленню він не підлягає. Несучі конструкції зруйновані, майже нічого не залишилось, – зазначив Кличко.

За словами мера, зараз створено списки людей, які проживали в зруйнованому будинку. Наразі їх розміщують в готелях.

– Розглядається можливість дати цим людям постійне житло, оскільки вони в один момент залишились без даху над головою, – сказав Кличко.

Нагадаємо, під час вранішньої атаки дронів по Києву був зруйнований будинок у Шевченківському районі столиці. Наразі відомо про чотирьох загиблих, 18 людей вдалось врятувати.

Зараз дивляться

Фото: Віталий Кличко

Джерело: Телеканал Київ