Октябрь, 17 в 18:35

Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности из США и стран-союзников.

Что известно об иранских баллистических ракетах Fateh-110 и их технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

Fateh-110: что это за ракеты

Это иранская мобильная твердотопливная баллистическая ракета малой дальности класса земля-земля, разработанная организацией аэрокосмической промышленности Ирана и стоящая на вооружении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Первое поколение Fateh-110 прошло летные испытания в сентябре 2002 года, после чего началось массовое производство.

Первые версии ракеты были разработаны на основе неуправляемой иранской ракеты Zezal-2. Сначала к Fateh-110 просто добавили систему наведения, а позже улучшили тактико-технические характеристики.

Основная модель Fateh-110 имеет дальность около 300 км, вес составляет 3 450 кг (из которых 500 кг — боеголовка), а длина ракеты — 8,86 м.

Иранская баллистическая ракета имеет неподвижный треугольный блок на конце ракеты и четыре движущихся блока в головной части. Именно они отвечают за изменение направления и наведение ракеты.

Разработчики Fateh-110 постоянно работают над совершенствованием ракеты. Сегодня есть четыре поколения:

первое — дальность полета ракеты составляла 200 км ;

; второе поколение (2004 год) — дальность до 250 км;

третье поколение представили в 2010 году, в нем увеличена дальность полета до 300 км ;

; четвертое (2011 год) — имеет дальность до 400 км и улучшенные системы наведения.

— Новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и весьма точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели, — говорится в материале The Washington Post.

Также The Washington Post пишет, что Fateh-110 якобы имеет повышенную точность попадания.

То есть в некоторых моделях ракеты оператор может вести Fateh-110 (на относительно коротких дистанциях) во время полета с помощью оптико-электронной станции.

Пока не известно, какой объем ракет заказали россияне и в течении какого времени Иран должен их поставить.

Технические характеристики

Как пишет профильное украинское издание Defense Express, по своим характеристикам иранские Fateh-110 имеют значительно большую разрушительную силу, чем рашистские системы Точка-У, С-300 и Искандер.

Диаметр — 0,61 м;

Длина — 8,86 м;

Полезная нагрузка — 500 кг;

Заявленная скорость полета — 3-4 Мах;

Пусковой вес — 3 450 кг.

Дальность поражения зависит от поколения — от 200 до 400 км.

Также предполагается, что ракета может нести ядерную боеголовку и оружие массового поражения.