Жовтень, 17 в 18:35

Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на посадовців у галузі безпеки з США і країн-союзників.

Що відомо про іранські балістичні ракети Fateh-110 та їхні технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Fateh-110: що це за ракети

Це іранська мобільна твердопаливна балістична ракета малої дальності класу земля-земля, що розроблена Організацією аерокосмічної промисловості Ірану та стоїть на озброєнні іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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Перше покоління Fateh-110 пройшло льотні випробування у вересні 2002 року, після чого почалося масове виробництво.

Перші версії ракети були розроблені на основі некерованої іранської ракети Zezal-2. Спочатку до Fateh-110 просто додали систему наведення, а пізніше покращили тактико-технічні характеристики.

Основна модель Fateh-110 має дальність близько 300 км, вага становить 3 450 кг (з яких 500 кг – боєголовка), а довжина ракети – 8,86 м.

Іранська балістична ракета має нерухомий трикутний блок на кінці ракети та чотири рухомих блоки у головній частині. Саме вони відповідають за зміну напрямку та наведення ракети.

Розробники Fateh-110 постійно працюють над її вдосконаленням. Сьогодні є чотири покоління:

перше – дальність польоту становила 200 км;

друге покоління (2004 рік) – дальність до 250 км;

третє покоління представили в 2010 році, у ньому збільшено дальність польоту до 300 км;

четверте (2011 рік) має дальність до 400 км та покращені системи наведення.

– Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними й доволі точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі, – йдеться у матеріалі The Washington Post.

Також The Washington Post пише, що Fateh-110 нібито має підвищену точність влучання.

Тобто в деяких моделях ракети оператор може вести Fateh-110 (на відносно коротких дистанціях) під час польоту за допомогою оптико-електронної станції.

Наразі невідомо, який обсяг ракет замовили росіяни і протягом якого часу Іран має їх поставити.

Технічні характеристики

Як пише профільне українське видання Defense Express, за своїми характеристиками іранські Fateh-110 мають значно більшу руйнівну силу, ніж рашистські системи Точка-У, С-300 та Іскандер.

Діаметр – 0,61 м;

Довжина – 8,86 м;

Корисне навантаження – 500 кг;

Заявлена швидкість польоту – 3-4 Мах;

Пускова вага – 3 450 кг.

Дальність ураження залежить від покоління – від 200 до 400 км.

Також передбачається, що ракета може нести ядерну боєголовку та зброю масового ураження.