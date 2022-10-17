Октябрь, 17 в 20:14

Жительница Тростянца в Сумской области рассказала Фактам об оккупации, бегстве из города и общении с родственниками в России.

Галина Зленко родом из России, но большую часть жизни она прожила в Сумской области. Ее ныне покойный муж был военным, служил в Тростянце в военкомате и уже не увидел, какое горе принесли в город его бывшие соотечественники.

С женщиной мы общаемся в общежитии. Здесь она живет уже несколько месяцев. Ее квартира в доме напротив вокзала сгорела – как и вся многоэтажка. Жить в нем невозможно, говорит женщина. Фактически, бездомными стала и она, и ее сын, обитавший на верхнем этаже того же здания.

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– Дом вообще непригоден для жизни, – рассказывает женщина. – Я жила на первом этаже, вы, наверное, видели лоджию. Сверху на нее падали балконы. Поэтому все полностью сгорело. У сына была двухкомнатная на четвертом этаже, там тоже выгорело все.

Пятиэтажку россияне обстреляли 23 марта после выхода из города. Она – как раз напротив площади 40 армии, на которой враг размещал свою технику. Сами же захватчики селились в пустых квартирах, жильцов использовали как живой щит.

Галина не может забыть, как ее 13-летний внук потерял сознание от ужаса. Сама она спасалась в подвале с температурой 39,2. Было очень холодно, и женщина простудилась.

Как только россияне дали зеленый коридор, семья решила выехать из города в Польшу.

– Не передать словами то, что мы пережили. Внук поначалу просто потерял сознание. На площади стреляли САУ, Грады, он так испугался. 15 марта начали выходить так называемым коридором. Мы стояли в очереди с 9 и до 16:00 возле Малибу (кафе недалеко от места сбора беженцев) — нас не пропускали.

Люди стояли до вечера. Сначала у всех проверили телефоны и часть пропустили. Внуки Галины были в начале очереди, так им удалось уехать, а она еще осталась.

– Мы были уверены, что нас расстреляют те орки, – говорит Галина. – Затем они дали команду позабирать телефоны. Я свой успела выключить и спрятать. Мне ведь нужно было выехать в Польшу и связаться с сыном, который там живет уже несколько лет, и с внуками.

Сначала они пропустили военный эшелон. За ним последовали танки, бронетранспортеры, пехота, а люди были для них прикрытием, живым щитом.

К счастью, ей удалось уехать, добраться до Полтавы, оттуда бесплатными эвакуационными поездами – во Львов, а затем в Польшу.

Почему не осталась в Польше – этот вопрос Галину откровенно ставит в тупик. Там хорошо. Рядом родные, да и поляки относятся очень благосклонно. Однако ее земля и дом – здесь, в Тростянце. Несмотря на то, что она – этническая россиянка и много родственников в стране-агрессоре. И это – отдельная боль. Ведь такого коварства от соседей она никогда не ожидала.

– Я сама родилась в России и никогда не думала, что придется такое пережить. Если бы кто мне об этом сказал, я бы не поверила. Они все зазомбированы. Я даже с родственниками разговариваю, а они говорят, что это неправда.

Мать Галины живет в Петрозаводске. Я говорю:

— Мама, я здесь, как ты мне не веришь? Я на себе все это испытала и сама все пережила! Мы сидели в подвале, они не выпускали нас дальше чем во двор. Мы выходили только под прицелами автоматов. Они боялись, что мы будем их танки считать и передавать информацию теробороне. Но ни она, ни брат этому не верят.

От прежней счастливой жизни у женщины остался только фарфоровый слоненок. Много лет назад его подарил муж. Галина была уверена, что статуэтку уничтожил пожар, но вдруг она ей приснилась. Подружка посоветовала все же пойти – посмотреть. То, что память о муже сохранилась, она считает настоящим чудом. И сравнивает его с уцелевшим Васильковским петушком в Киевской области.

Сейчас она привыкла жить в чужих стенах, с вещами, подаренными добрыми людьми. Соседи принесли стол, диваны. С подружкой они начали выращивать цветы на подоконнике и налаживать временный быт в общежитии в ожидании либо нового жилья, либо ремонта старого. Хотя отстроить их жилье вряд ли удастся…

Фото: Ольга Чайко