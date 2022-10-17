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Факты / Україна / Общество

В Харькове приостановили работу метрополитена: в городе и области перебои со светом

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
В Харькове приостановили работу метрополитена: в городе и области перебои со светом

17 октября в Харькове временно приостановили работу метро.

— По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена, — сообщили в харьковском метро.

Кроме того, временно не курсирует и наземный электрический транспорт в городе.

Также корреспонденты Общественного сообщили о перебоях со светом в разных районах города и области. В Харьковоблэнерго сообщили, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Напоминаем, сегодня утром российская армия атаковала Киев иранскими ударными дронами-камикадзе, есть попадание в жилую многоэтажку.

В результате попадания дрона в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в доме.

Фото: Харьковский метрополитен

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