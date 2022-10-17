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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові призупинили роботу метрополітену: в місті та області перебої зі світлом

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
У Харкові призупинили роботу метрополітену: в місті та області перебої зі світлом

17 жовтня у Харкові тимчасово призупинили роботу метрополітену.

– З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену, – повідомили у Харківському метро.

Крім того, тимчасово не курсує і наземний електричний транспорт у місті.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про перебої зі світлом у різних районах міста та області. У Харківобленерго повідомили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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Нагадуємо, сьогодні зранку російська армія атакувала Київ іранськими ударними дронами-камікадзе, є влучання в житлову багатоповерхівку.

Внаслідок влучання дрону в Шевченківському районі столиці стався вибух у будинку.

Фото: Харківський метрополітен

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