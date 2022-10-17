Жовтень, 17 в 10:32

17 жовтня у Харкові тимчасово призупинили роботу метрополітену.

– З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену, – повідомили у Харківському метро.

Крім того, тимчасово не курсує і наземний електричний транспорт у місті.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про перебої зі світлом у різних районах міста та області. У Харківобленерго повідомили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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Фото: Харківський метрополітен