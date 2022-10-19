Жовтень, 19 в 12:03

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія могла укласти новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2.

Що відомо про іранський безпілотник Arash-2 та його технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Arash-2: що це за безпілотник

Це іранський дрон-камікадзе дальнього радіуса дії.

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Arash-2, які ще називають Kian 2, мають більшу бойову частину та покращену дальність польоту, ніж іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Проте ця інформація не є перевіреною та базується лише на публікаціях іранських ЗМІ.

У свою чергу фахівці американського Інституту вивчення війни наголошують, що раніше командувач сухопутних сил Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявляв, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії та можуть націлюватися з баз в Ірані на такі ізраїльські міста, як Тель-Авів та Хайфа.

На думку аналітиків, це навряд допоможе російським військовим використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

Публічно дрон дальнього радіуса дії був представлений у вересні 2022 року та є модернізованою версією дрона-камікадзе Arash-1 (Kian 1) про який стало відомо у 2015 році. Якщо порівнювати з минулою версією, Arash-2 вдвічі більший.

На жаль, точних даних про його характеристики чи випробування немає. Як і про більшість іранської зброї, уся інформація про Arash-2 базується лише на даних самого Ірану.

Як пише профільне українське видання Defense Express, у ролі пускової платформи традиційно для Ірану використовується цивільне шасі, яке може бути замасковане під звичайну вантажівку. Для старту використовується ракетний прискорювач.

Сам Іран представляє БПЛА як засіб для атак на ізраїльські міста Хайфа та Тель-Авів. Імовірно, Arash-2 здатні визначати випромінення радарів та вміють придушувати системи ППО.

Крім того, там повідомляли, що ці дрони можуть бути обладнані оптичними та тепловізійними сканерами.

Також іранські джерела стверджують, що Arash-2 може бути оснащений пасивною радіолокаційною головкою самонаведення, а його призначення – знищення радіолокаційних станцій.

Технічні характеристики

За даними іранських ЗМІ, дрон-камікадзе Arash-2 має такі технічні характеристики:

Розмах крила – до 4 м

Довжина – 4,5 м

Швидкість – орієнтовно близько 400 км/год при використанні реактивного двигуна або до 200 км/год при використанні поршневого.

при використанні реактивного двигуна або при використанні поршневого. Дальність – близько 1 000 км, за деякими джерелами – 1 600 км .

за деякими джерелами – . Бойова частина – орієнтовно від 30 кг, проте є непідтверджена інформація щодо 260 кг з ракетним двигуном.

Спосіб наведення – супутникова навігація, можливо пасивна радіолокаційна головка самонаведення.

Фото: ParsToday