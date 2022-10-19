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Небезпечніші за Shahed-136: що відомо про іранські дрони Arash-2

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Небезпечніші за Shahed-136: що відомо про іранські дрони Arash-2

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія могла укласти новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2.

Що відомо про іранський безпілотник Arash-2 та його технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Arash-2: що це за безпілотник

Це іранський дрон-камікадзе дальнього радіуса дії.

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Arash-2, які ще називають Kian 2, мають більшу бойову частину та покращену дальність польоту, ніж іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Проте ця інформація не є перевіреною та базується лише на публікаціях іранських ЗМІ.

У свою чергу фахівці американського Інституту вивчення війни наголошують, що раніше командувач сухопутних сил Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявляв, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії та можуть націлюватися з баз в Ірані на такі ізраїльські міста, як Тель-Авів та Хайфа.

На думку аналітиків, це навряд допоможе російським військовим використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

Публічно дрон дальнього радіуса дії був представлений у вересні 2022 року та є модернізованою версією дрона-камікадзе Arash-1 (Kian 1) про який стало відомо у 2015 році. Якщо порівнювати з минулою версією, Arash-2 вдвічі більший.

На жаль, точних даних про його характеристики чи випробування немає. Як і про більшість іранської зброї, уся інформація про Arash-2 базується лише на даних самого Ірану.

Як пише профільне українське видання Defense Express, у ролі пускової платформи традиційно для Ірану використовується цивільне шасі, яке може бути замасковане під звичайну вантажівку. Для старту використовується ракетний прискорювач.

Фото: Defense Express

Сам Іран представляє БПЛА як засіб для атак на ізраїльські міста Хайфа та Тель-Авів. Імовірно, Arash-2 здатні визначати випромінення радарів та вміють придушувати системи ППО.

Крім того, там повідомляли, що ці дрони можуть бути обладнані оптичними та тепловізійними сканерами.

Також іранські джерела стверджують, що Arash-2 може бути оснащений пасивною радіолокаційною головкою самонаведення, а його призначення – знищення радіолокаційних станцій.

Технічні характеристики

За даними іранських ЗМІ, дрон-камікадзе Arash-2 має такі технічні характеристики:

  • Розмах крила – до 4 м
  • Довжина – 4,5 м
  • Швидкість – орієнтовно близько 400 км/год при використанні реактивного двигуна або до 200 км/год при використанні поршневого.
  • Дальність – близько 1 000 км, за деякими джерелами – 1 600 км.
  • Бойова частина – орієнтовно від 30 кг, проте є непідтверджена інформація щодо 260 кг з ракетним двигуном.
  • Спосіб наведення – супутникова навігація, можливо пасивна радіолокаційна головка самонаведення.

Фото: ParsToday

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