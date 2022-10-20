Октябрь, 20 в 13:04

В четверг, 20 октября, на всей территории Украины возможны отключения света. Это стало следствием массированных ракетных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

Накануне заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал ограничение поставок электроэнергии в стране.

Он призвал жителей всех областей минимизировать пользование электроэнергией, начиная с 7:00 до 23:00. По словам Тимошенко, если этого не сделать – следует готовиться к временным отключениям света.

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Кроме того, с 20 октября в городах ограничат использование уличного освещения.

В компании Укрэнерго сегодня утром уточнили, что отключения электроэнергии возможны в период с 7:00 до 22:00.

– Сегодня с самого утра и весь день энергетики нуждаются в вашей особой помощи. Мы должны прожить его с очень экономным потреблением электроэнергии. Постоянные ракетные обстрелы врага разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, энергетикам нужно время для ее восстановления… Сегодня с 7:00 до 22:00 в Украине могут быть применены меры по ограничению потребления. Когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго), — отметили в компании.

В Укрэнерго советуют наблюдать за сайтами и соцсетями облэнерго, чтобы не упустить информацию о возможных отключениях света.

Обновлено 14:00. Жителей Киева и четырех областей Украины (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской) призвали срочно снизить потребление электроэнергии, иначе начнутся отключения света.

Такое предупреждение обнародовала пресс-служба компании Укрэнерго.

– В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе, — отмечается в сообщении.

Что известно о графиках отключения света в разных областях Украины и Киеве – далее в материале.

Город Киев

В Киеве электричество начали выключать еще накануне вечером, 19 октября. Во избежание аварий свет выключали с 23:24 до 04:00 утра 20 октября.

Как отметили в ДТЭК Киевские электросети, в настоящее время график стабилизационных отключений в столице не применяется. Однако не исключено, что свет может быть выключен, если возникнет такая необходимость.

В ДТЭК также разработали график потенциальных отключений электроэнергии. Он будет применяться только тогда, когда у Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

В ДТЭК уточнили, что информация о потенциальных отключениях очень объемна, и по номерам домов будет обновляться постепенно. Поэтому в компании советуют потребителям следить за обновлениями на сайте и в соцсетях ДТЭК.

Отключение света не должно превышать четыре часа по одному адресу. Однако это время может и увеличиваться, если ситуация в энергосистеме будет сложной.

– Мы будем делать все возможное, чтобы стабилизационные отключения не превышали 4 часа. Но если дисбаланс энергосистемы значителен, это время может увеличиться, — предупредили в ДТЭК.

В частности, отключения могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит стабилизационные меры. К примеру, если дом отключали от электропотребления с 08:00 до 12:00 утра, повторное отключение может произойти с 20:00 до 24:00.

В ДТЭК уточнили, что с 20 октября по распоряжению Укрэнерго для стабилизации энергосистемы также происходят ограничения электроснабжения для энергоемких предприятий.

Бизнес-клиентов призывают ограничить использование освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

А жителей Киева – потреблять электроэнергию умеренно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизив потребление электроэнергии в пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Такие шаги помогут снизить необходимость отключения света.

Киевская область

В Киевской области тоже было введено отключение электроэнергии 19 октября. Свет выключали с 23:34 до 4:56.

Отключения для каждого клиента будут длиться не более четырех часов. Однако они могут повториться в течение суток через четыре часа, если Укрэнерго не удастся стабилизировать энергосистему.

К примеру, если свет в доме будут выключать с 10:00 до 14:00, то повторное отключение произойдет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

В ДТЭК уточнили, что в настоящее время график аварийных отключений в Киевской области не применяется. Он будет применен только в том случае, если у государственной энергокомпании Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Пока же введено ограничение мощности по юридическим клиентам.

На сайте ДТЭК можно найти график потенциальных отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако в компании уточнили, что он обновляется. Обновленный график обещают впоследствии разместить на сайте.

Жителей Киевской области призывают минимизировать потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00. А бизнес-клиентов – ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Львовская область

В регионе введен график ограничения потребления электроэнергии и график ограничения мощности для промышленных потребителей. Их уже поставили в известность.

С 20 по 21 октября 2022 года с 07:00 до 22:00 введено пять очередей графика ограничения потребления электрической энергии, а также две очереди графика ограничения нагрузки.

Что касается бытовых пользователей, то пока нет информации о введении графика отключений света во Львовской области.

Харьковская область

20-21 октября в регионе ограничат объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей.

Вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей пока не планируют, однако призывают граждан ограничить потребление электроэнергии с 7:00 до 22:00.

В метрополитене Харькова временно изменили интервалы движения поездов для уменьшения нагрузки на энергетическую систему. Установлены следующие интервалы:

Холодногорско-заводская линия – 11 минут;

Салтовская линия – 13 минут;

Алексеевская линия – 13 минут.

Винницкая область

В Виннице и области введены графики ограничения потребления электрической энергии. Они пока касаются только промышленных потребителей, которые должны снизить мощность использования энергии согласно графику.

Ограничения будут действовать 20 и 21 октября с 07:00 до 22:00.

Для экономии электричества трамваи и троллейбусы в Виннице будут двигаться в ограниченном режиме. С 20 октября выпуск электротранспорта в городе был сокращен на 25%.

А для перевозки пассажиров привлекли резервные автобусы и маршрутные такси.

Ровенская область

Графики ограничений потребления электроэнергии пока введены только для предприятий.

До 85 производств в регионе доведены графики. Их призвали максимально сократить потребление с 7:00 до 23:00.

Главы территориальных общин должны обеспечить уменьшение потребления электроэнергии с 7:00 до 23:00: ограничить уличное и наружное освещение.

Населению свет пока не выключают.

– Но сегодня индикативный день! Если сознательное ограничение потребления электроэнергии позволит нам пройти пиковую нагрузку, аварийных отключений сможем избежать! – подчеркнул глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Полтавская область

В регионе уже действуют временные отключения света как для предприятий, так и для бытовых потребителей.

Как отметил глава ОВА Дмитрий Лунин, для населения они пока незначительные.

Для минимизации отключений он призвал ограничить до 23:00 использование электроприборов.

В местном облэнерго проинформировали, что график аварийного отключения света в Полтавской области был уже применен с 11:36 до 11:55.

Энергетики призывают потребителей максимально снизить сегодня использование электроприборов с 7:00 до 22:00.

В Полтаве все коммунальные предприятия с 20 октября перешли на жесткий режим энергосбережения: потребление решено сократить на 50%. Будет ограничено использование уличного освещения. Кроме того, сократили количество троллейбусов на маршрутах – на 30%. К тому же они курсировали только до 10:00 утра.

После обеда на маршрутах будут только автобусы, количество которых решено увеличить.

Черниговская область

Местные власти приняли решение об ограничении электропотребления для промышленных потребителей (бизнеса). Предприятия, учреждения и организации должны минимизировать использование электричества с 07:00 до 23:00.

Жителей Черниговской области призывают экономить потребление электрической энергии.

В Чернигове ограничат использование пассажирского электротранспорта – троллейбусов — не менее чем на 50%. Они будут курсировать до 19:30.

Николаевская область

В течение 20-21 октября введены графики ограничения потребления электричества с 7:00 до 22:00 на предприятиях электроэнергетики, которые находятся в оперативно-диспетчерском управлении Регионального диспетчерского центра.

Если этот шаг окажется неэффективным, свет будут отключать для всех потребителей.

В Николаеве 20 октября троллейбусы и трамваи будут работать только до 19:30.

Тернопольская область

С 20 по 21 октября с 07:00 до 22:00 введен график ограничения потребления электричества и график ограничения мощности для промышленности.

Отключение света для бытовых потребителей пока не предусмотрено.

В Тернополе предупредили о возможном отключении троллейбусной сети. Жителей города призвали спланировать свой маршрут.

Кировоградская область

Жителей Кировоградской области призвали с 07:00 до 23:00 снизить использование электроэнергии до минимума.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович предупредил, что на маршруты могут не выйти троллейбусы. А на улицах всех населенных пунктов не будет работать освещение.

Отопительный сезон пока откладывается.