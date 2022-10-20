Хочуть відвернути увагу від поразок на фронті: в окупації активізувалися пропагандисти РФ

Жовтень, 20 в 18:42

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей російські пропагандисти активізували інформаційну кампанію, щоб розповсюджувати брехню про винятково “позитивні” наслідки спроби анексії Росією Півдня та Сходу України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона розповіла актуальну інформацію про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

– Вони поширюють чутки про прибуття найкращих російських медичних працівників, які наче надаватимуть медичні послуги абсолютно безкоштовно на привезеному російському обладнанні. Однак прибуття медичного персоналу та відповідного обладнання не зафіксовано. Пропагандистський захід має популістський зміст і спрямований виключно на відвернення уваги місцевого населення від поразок на фронті, – вважає заступниця глави Міноборони.

За актуальними даними, станом на середину жовтня, у рамках часткової мобілізації Росії вдалося призвати близько 200 тис. людей (це понад 66% від 300 тис. офіційно оголошених).

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У ГУР зазначили, що Росія доукомплектовує 107, а також формує 24 регулярних та резервних полків/батальйонів (загальною чисельністю 146 тис. осіб) в усіх військових округах, північному флоті та повітряно-десантних військах.