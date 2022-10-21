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Факты / Україна / Общество

Украина имеет как минимум три источника финансирования работы Starlink – Резников

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Украина имеет как минимум три источника финансирования работы Starlink – Резников
Фото: УНИАН

Проблем с работой станций Starlink не будет, а у Украины есть как минимум три источника финансирования.

Об этом в интервью американскому изданию Politico сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, украинские чиновники находятся в прямом контакте с бизнесменом Илоном Маском, чтобы найти выход из спорной ситуации по оплате работы терминалов Starlink в Украине.

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— У них личное общение, и Михаил (Федоров, – Ред.) очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения вопроса, – сказал глава Минобороны.

Резников также сказал, что “если дело только в деньгах”, то Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования.

Средства могут быть взяты из пакета помощи от Пентагона, из Европы, или могут активизироваться частные доноры.

Резников добавил, что Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска.

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После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Украине было передано не менее 20 тыс. спутниковых единиц Starlink.

14 октября Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя. Маск утверждает, что тратит на Starlink для Украины $20 млн в месяц.

На следующий день после своего заявления Маск изменил решение и сказал, что продолжит оплачивать услуги связи.

Источник: Politico
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