Україна має щонайменше три джерела фінансування роботи Starlink – Резніков

Жовтень, 21 в 14:08

Проблем із роботою станцій Starlink не буде, а Україна має щонайменше три джерела фінансування.

Про це в інтерв’ю американському виданню Politico сказав міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, українські високопосадовці перебувають у прямому контакті з бізнесменом Ілоном Маском, щоб знайти вихід зі спірної ситуації щодо оплати роботи терміналів Starlink в Україні.

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— У них особисте спілкування, і Михайло (Федоров, – Ред.) дуже позитивно оцінив ситуацію під час останнього обговорення питання, – сказав глава Міноборони.

Резніков також сказав, що “якщо справа тільки в грошах”, то Україна має щонайменше три джерела фінансування.

Кошти можуть бути взяті з пакету допомоги від Пентагону, з Європи, або ж можуть активізуватися приватні донори.

Резніков додав, що Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Україні було передано щонайменше 20 тис. супутникових одиниць Starlink.

14 жовтня Ілон Маск заявив, що більше не може оплачувати послуги зв’язку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе. Маск стверджує, що витрачає на Starlink для України $20 млн на місяць.

Наступного дня після своєї заяви Маск змінив рішення і сказав, що продовжить оплачувати послуги зв’язку.