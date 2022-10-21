Октябрь, 21 в 17:43

Гуманитарный штаб упростил порядок выдачи продуктовых наборов в Киеве.

Теперь, для того чтобы получить продукты, не нужно готовить много документов.

Кто имеет право на бесплатные наборы продуктов питания и как их получить – смотрите в нашем материале.

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Как и где в Киеве пенсионерам бесплатно получить продуктовый набор

Теперь пенсионеры столицы могут получить продуктовые наборы по упрощенной процедуре.

Их можно получить пенсионерам по возрасту, лицам, являющимся пенсионерами и достигшим 65-летнего возраста, людям с инвалидностью и лицам, состоящим на учете в территориальных центрах соцобслуживания.

Для этого не нужно приходить в ЦНАП с пакетами справок.

Чтобы получить продуктовый набор от города, хватит пенсионного удостоверения и идентификационного кода.

Чтобы их получить, нужно оформить заявку в ЦНАП или в управлении соцзащиты населения и прийти в пункт выдачи в своем районе.

Как и где в Киеве пенсионерам бесплатно получить продуктовый набор, адреса:

в Голосеевском районе работают пять пунктов выдачи. По ул. Ломоносова, 5, I корпус; ул. Васильковская, 27, I корпус; ул. Льва Толстого, 25/2; ул. Маричанская, 5; ул. Ломоносова, 19/11.

работают пять пунктов выдачи. По ул. Ломоносова, 5, I корпус; ул. Васильковская, 27, I корпус; ул. Льва Толстого, 25/2; ул. Маричанская, 5; ул. Ломоносова, 19/11. в Дарницком районе получить продуктовый набор можно на Харьковском шоссе, 176-Г и на ул. Архитектора Вербицкого 9-И.

получить продуктовый набор можно на Харьковском шоссе, 176-Г и на ул. Архитектора Вербицкого 9-И. в Деснянском районе работают три пункта выдачи – по ул. Закревского, 87-Д; ул. Беретти, 18; ул. Сержа Лифаря, 8.

работают три пункта выдачи – по ул. Закревского, 87-Д; ул. Беретти, 18; ул. Сержа Лифаря, 8. Днепровский район – один пункт на ул. Остафия Дашкевича, 7-А.

– один пункт на ул. Остафия Дашкевича, 7-А. в Оболонском районе раздают продуктовые наборы в двух пунктах: просп. Оболонский, 16; ул. Озерная, 18-А;

раздают продуктовые наборы в двух пунктах: просп. Оболонский, 16; ул. Озерная, 18-А; в Подольском районе выдают продукты в семи пунктах: ул. Ярославская, 31-Б; ул. Копыловская, 17/19; ул. Братская, 15/9; ул. И. Выговского, 10-В; ул. Галицкая, 13; ул. Мостицкая, 14; ул. Гамалеевская, 32.

выдают продукты в семи пунктах: ул. Ярославская, 31-Б; ул. Копыловская, 17/19; ул. Братская, 15/9; ул. И. Выговского, 10-В; ул. Галицкая, 13; ул. Мостицкая, 14; ул. Гамалеевская, 32. четыре пункта в Святошинском районе : ул. Гната Юры, 14-Б; ул. Жмеринская, 22-А; ул. Чернобыльская, 9; просп. Леся Курбаса, 18-Г.

: ул. Гната Юры, 14-Б; ул. Жмеринская, 22-А; ул. Чернобыльская, 9; просп. Леся Курбаса, 18-Г. Соломенский район , один пункт – ул. Преображенская, 20/6.

, один пункт – ул. Преображенская, 20/6. Шевченковский район , один пункт на ул. Богдана Гаврилишина, 11А.

, один пункт на ул. Богдана Гаврилишина, 11А. в Печерском районе действуют четыре пункта выдачи: на ул. Дружбы Народов, 21; ул. Дружбы Народов, 32-А; ул. Рогнединская, 4-Б; ул. Цитадельная, 4/7.