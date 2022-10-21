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Факти / Україна / Суспільство

Як і де в Києві пенсіонерам безкоштовно отримати продуктовий набір: список адрес

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Продуктові набори
Фото: Unsplash

Гуманітарний штаб спростив порядок видачі продуктових наборів у Києві.

Тепер для того, аби отримати продукти, не потрібно готувати багато документів.

Хто має право на безкоштовні набори продуктів харчування і як їх отримати – дивіться в нашому матеріалі.

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Як і де в Києві пенсіонерам безкоштовно отримати продуктовий набір

Тепер пенсіонери столиці можуть отримати продуктові набори за спрощеною процедурою.

Їх можна отримати пенсіонерам за віком, особам, які є пенсіонерами та досягли 65-річного віку, людям з інвалідністю та особам, що на обліку у територіальних центрах соцобслуговування.

Для цього не потрібно приходити у ЦНАПи з пакетами довідок.

Для того, аби отримати продуктовий набір від міста, вистачить пенсійного посвідчення та ідентифікаційного коду.

Аби їх отримати, потрібно оформити заявку у ЦНАПі чи в управлінні соцзахисту населення і прийти в пункт видачі у своєму районі.

Як і де в Києві пенсіонерам безкоштовно отримати продуктовий набір, адреси:

  • в Голосіївському районі працюють п’ять пунктів видачі: на вул. Ломоносова, 5, І корпус; вул. Васильківська, 27, І корпус; вул. Льва Толстого, 25/2; вул. Маричанська, 5; вул. Ломоносова, 19/11.
  • у Дарницькому районі отримати продуктовий набір можна на Харківському шосе, 176-Г, і на вул. Архітектора Вербицького 9-І.
  • у Деснянському районі працює три пункти видачі –  на вул. Закревського, 87-Д; вул. Беретті, 18; вул. Сержа Лифаря, 8.
  • Дніпровський район –  один пункт на вул. Остафія Дашкевича, 7-А.
  • в Оболонському районі видають продуктові набори у двох пунктах: просп. Оболонський, 16-А; вул. Озерна, 18-А;
  • у Подільському районі видають продукти аж у семи пунктах: вул. Ярославська, 31-Б; вул. Копилівська, 17/19; вул. Братська, 15/9; вул. І. Виговського, 10-В; вул. Галицька, 13; вул. Мостицька, 14; вул. Гамаліївська, 32.
  • чотири пункти у Святошинському районі: вул. Гната Юри, 14-Б; вул. Жмеринська, 22-А; вул. Чорнобильська, 9; просп. Леся Курбаса, 18-Г.
  • Солом’янський район, один пункт – вул. Преображенська, 20/6.
  • Шевченківський район, один пункт на вул. Богдана Гаврилишина, 11-А.
  • у Печерському районі діє чотири пункти видачі: на вул. Дружби Народів, 21; вул. Дружби Народів, 32-А; вул. Рогнідинська, 4-Б; вул. Цитадельна, 4/7.
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