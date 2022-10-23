Жовтень, 23 в 18:29

Керівництво РФ відправляє на війну проти України мобілізований особовий склад російської армії зважаючи лише на ситуацію на фронті, попри недостатню підготовку солдатів.

Російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Проте через слабку організацію взаємодії фіксують непоодинокі випадки “дружнього вогню” між підрозділами російських військ.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, підтверджено ліквідування особового складу та техніки ворога за 22 жовтня. В Енергодарі знищено чотири гаубиці Д-30, три вантажівки з боєприпасами, до 50 російських солдатів, ще близько 40 поранено. На одному з напрямків, вдарили по двох РСЗВ Ураган ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація ЗСУ за добу завдала шість ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Попередньо, сьогодні сили ППО збили 12 дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарили по пункту управління, п’яти районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та ЗРК російської армії.