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Факти / Україна / Суспільство

У всіх областях після ударів відновлено можливість електропостачання – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У всіх областях після ударів відновлено можливість електропостачання – Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україні у всіх областях, які постраждали внаслідок масованих ракетних ударів російської армії 22 жовтня, відновили технічну можливість електропостачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня. За його словами, з часом в Україні повністю відновлять пошкоджені внаслідок атаки енергооб’єкти.

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– Вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики. Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа. Але з часом ми й це забезпечимо, – пообіцяв глава держави.

Попри відновлення технічної можливості постачання електрики, у багатьох містах і селах в Україні енергетикам доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень світла.

– Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі, – зазначив Зеленський, звертаючись до громадян з проханням не витрачати електрики даремно.

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