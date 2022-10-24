У всіх областях після ударів відновлено можливість електропостачання – Зеленський
В Україні у всіх областях, які постраждали внаслідок масованих ракетних ударів російської армії 22 жовтня, відновили технічну можливість електропостачання.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня. За його словами, з часом в Україні повністю відновлять пошкоджені внаслідок атаки енергооб’єкти.
– Вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики. Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа. Але з часом ми й це забезпечимо, – пообіцяв глава держави.
Попри відновлення технічної можливості постачання електрики, у багатьох містах і селах в Україні енергетикам доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень світла.
– Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі, – зазначив Зеленський, звертаючись до громадян з проханням не витрачати електрики даремно.