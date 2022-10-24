Жовтень, 24 в 16:50

Уже вісім місяців в Україні триває повномасштабна війна. Тисячі українських військовослужбовців героїчно захищають та відвойовують кожен загарбаний клаптик рідної землі.

На жаль, збройні конфлікти призводять до великої кількості полеглих. В Україні ж передбачена одноразова грошова допомога родинам загиблих героїв.

Хто може отримати одноразову грошову допомогу, як це зробити та що вона передбачає – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Що це за допомога

30 серпня 2022 року набула чинності постанова Про затвердження порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги.

Постанова визначає порядок виплат у разі загибелі військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, або які померли внаслідок поранення.

У разі загибелі військовослужбовця під час виконання військової служби отримати грошову допомогу мають право члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого.

Сім’ї загиблих можуть отримати одноразову грошову допомогу 15 млн грн. Ця сума розділяється рівними частинами на всіх отримувачів.

Як родині загиблого отримати допомогу

Родина загиблого повинна звернутися до органу військового управління оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України, військової частини або іншої установи Нацгвардії за останнім місцем проходження військової служби загиблого військовослужбовця.

Там потрібно подати документи:

заява кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого, які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;

витяг з наказу про виключення загиблого військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста зі списків особового складу військової частини;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

До заяви також додаються копії:

документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця;

свідоцтва про смерть;

свідоцтва про народження військовослужбовця (для виплати грошової допомоги батькам загиблого);

свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині чи чоловікові);

свідоцтво про народження дитини (для виплати допомоги дитині загиблого).

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

Крім того, якщо хтось з отримувачів відмовляється від своєї грошової частки, її розподіляють між іншими отримувачами, які мають на неї право.

Заява про відмову від отримання допомоги повинна бути нотаріально засвідчена.

Після подання документів керівник уповноваженого органу в 10-денний строк подає головному органу військового управління Нацгвардії висновок щодо можливості грошової допомоги родині загиблого.

Після прийняття рішення про призначення ОГД Головне управління НГУ (за наявності відповідних коштів державного бюджету) здійснює переказ коштів на рахунки уповноважених органів в установах Державної казначейської служби України.

Після цього допомога буде нарахована на рахунки родичам загиблого.

Коли грошову допомогу не виплачують

Родина не має права на одноразову грошову допомогу, якщо загибель, поранення, захворювання або інвалідність військовослужбовця є наслідком: