Жовтень, 24 в 14:29

На Херсонщині українські Сили оборони звільнили понад 90 населених пунктів. У звільнених селах проживає понад 12 тис. населення.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

На звільнених територіях проходять стабілізаційні заходи.

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Наразі 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка бореться з окупантами за один зі стратегічних шляхів. Військові зазначають, що загарбникам ця дорога дуже потрібна, тому вони за неї так завзято б’ються.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині від російських окупантів вже звільнили 88 населених пунктів та понад 500 – на Харківщині.

Станом на початок жовтня повідомлялося, що Збройні сили України звільнили понад 1,5 тис. населених пунктів, 483 з них – на Харківщині.

Фото: скриншот із відео