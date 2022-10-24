Октябрь, 24 в 14:39

Уязвимые категории украинцев смогут получить денежную помощь от ООН сразу за несколько месяцев. Предполагается, что граждане получат по 13 200 грн на одного человека.

Кто из украинцев может получить денежные выплаты от УВКБ ООН, что они предусматривают и как зарегистрироваться — далее в материале Фактов ICTV.

Кто может получить помощь

Получить денежную помощь от УВКБ ООН могут:

Сейчас смотрят

переселенцы с 24 февраля;

люди, которые не перемещались, однако пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях (перечень может быть расширен);

украинцы, вернувшиеся в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область или страну.

Кроме вышеупомянутых критериев, лица также должны соответствовать одной из категорий уязвимости, в частности:

семья, имеющая только одного из родителей (либо отца, либо мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с людьми преклонного возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких людей преклонного возраста (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, имеющие одного или нескольких членов с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

приемные семьи, в опеке у которые есть дети без сопровождения и дети, разлученные с родителями.

Еще одно условие — семья должна иметь месячный доход меньше 5 400 грн на человека. Кроме того, выплаты получают только те, кому не выплачивалось пособие от международных организаций.

Соответственно, получить помощь могут только те украинцы, которые отвечают всем вышеупомянутым требованиям.

Также у вас должны быть документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

Что предполагает помощь

УВКБ ООН оказывает помощь украинцам в размере 2 200 грн на одного человека раз в месяц. По условиям программы, деньги выплачивают единовременно за три месяца, то есть 6 600 грн.

Однако те украинцы, которые подали заявку недавно, смогут получить 13 200 грн, то есть вам выплатят помощь за 6 месяцев по 2 220 грн на каждого человека.

Также тем, кто подал заявку с 1 сентября, выплаты будут автоматически продлены еще на 3 месяца.

Выплаты от УВКБ ООН предоставляются через благотворительную организацию Право на захист. Именно через пункты организации и осуществляется регистрация.

Денежное пособие будет выплачено двумя траншами (каждый транш — сумма за три месяца) с разницей в несколько недель.

Если один транш будет превышать 30 тыс. грн (например, за несколько человек в семье сразу), то он будет поделен на несколько выплат и отправлен с разницей в 24 часа.

Те, кто регистрировался на денежную помощь до 1 сентября, получат выплату только за 3 месяца (6 600 грн). Дополнительных выплат на зимний период для них пока не предусмотрено.

— Все, кто подпадает под условия программы и планирует подавать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН в пунктах сбора данных БФ Право на захист, получат выплаты за 6 месяцев. Все зарегистрированные с 1 сентября также автоматически получат дополнительные выплаты еще на 3 месяца. Повторно регистрироваться не нужно. Те, кто регистрировался на денежную помощь до 1 сентября, получат выплату за 3 месяца, как сообщалось ранее, — отмечают в благотворительной организации Право на захист.

Как получить помощь

Если вы и ваша семья подпадаете под критерии получателей помощи, зарегистрироваться можно во Львове, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Днепре, Житомире, Одессе, Измаиле, Чернигове, Умани, Харькове, Кривом Роге, Виннице, а также в Киевской, Сумской, Харьковской и Винницкой областях.

График актуальных адресов для регистрации смотрите здесь.

На регистрации должны присутствовать все члены семьи, но для семей, членами которых являются маломобильные люди, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей состояние их здоровья).

При себе нужно иметь следующие документы и информацию:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия). Карты єПідтримка не подходят ;

; любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и др).

Также нужно будет предоставить информацию о месте, дате рождения и номер телефона (на который вам поступит СМС о поступлении средств).

Чтобы зарегистрироваться, вы должны собрать необходимые документы и прийти в один из пунктов регистрации благотворительного фонда Право на захист.

На локации вас встретят волонтеры, которые помогут проверить и собрать все необходимые документы для дальнейшей регистрации.