Жовтень, 24 в 14:39

Вразливі категорії українців зможуть отримати грошову допомогу від ООН одразу за кілька місяців. Передбачається, що громадяни отримають по 13 200 грн на одну особу.

Хто з українців може отримати грошові виплати від УВКБ ООН, що вони передбачають та як зареєструватися – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати допомогу

Отримати грошову допомогу від УВКБ ООН можуть:

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переселенці із 24 лютого;

люди, які не переміщались, проте постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській і Сумській областях (перелік може бути розширений);

українці, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область чи країну.

Окрім вищезгаданих критеріїв, ці особи також повинні відповідати одній з категорій вразливості, зокрема:

родина, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55+ років) або літня людина з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, у яких є одна або кілька осіб із особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Ще одна умова – родина повинна мати місячний дохід, менший за 5 400 грн на особу. Крім того, виплати отримають лише ті, кому не виплачувалася допомога від міжнародних організацій.

Відповідно, отримати допомогу можуть лише ті українці, які відповідають усім вищезгаданим вимогам.

Також ви повинні мати документи, які підтверджують приналежність до вразливої категорії.

Що передбачає допомога

УВКБ ООН надає допомогу українцям у розмірі 2 200 грн на одну особу раз на місяць. За умовами програми, гроші виплачують одноразово за три місяці, тобто 6 600 грн.

Проте ті українці, які подали заявку нещодавно, зможуть отримати 13 200 грн, тобто вам виплатять допомогу за 6 місяців по 2 220 грн на кожну особу.

Також тим, хто подав заявку з 1 вересня, виплати будуть автоматично продовжені ще на 3 місяці.

Виплати від УВКБ ООН надаються через благодійну організацію Право на захист. Саме через пункти організації і здійснюється реєстрація.

Грошова допомога буде виплачена двома траншами (кожен транш – сума за три місяці) з різницею у декілька тижнів.

Якщо один транш буде перевищувати 30 тис. грн (наприклад, за кількох членів родини одразу), то він буде поділений на кілька виплат та надісланий з різницею у 24 год.

Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату лише за 3 місяці (6 600 грн). Додаткових виплат на зимовий період для них наразі не передбачено.

– Усі, хто підпадає під умови програми та планує подавати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ Право на захист, отримають виплати за 6 місяців. Усі, зареєстровані з 1 вересня, також автоматично отримають додаткові виплати ще на 3 місяці. Повторно реєструватись не потрібно. Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату за 3 місяці, як повідомлялося раніше, — зазначають у благодійному фонді Право на захист.

Як отримати допомогу

Якщо ви та ваша родина підпадаєте під критерії отримувачів допомоги, зареєструватися можна у Львові, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві, Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Житомирі, Одесі, Ізмаїлі, Чернігові, Умані, Харкові, Кривому Розі, Вінниці, а також у Київській, Сумській, Харківській та Вінницькій областях.

Графік актуальних адрес для реєстрації дивіться тут.

На реєстрації мають бути присутні усі члени родини, але для сімей, членами яких є маломобільні люди, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує стан їхнього здоров’я).

З собою потрібно мати такі документи та відомості:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки єПідтримка не підходять;

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Також потрібно буде надати інформацію про місце, дату народження та номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів).

Щоб зареєструватися, ви маєте зібрати необхідні документи та прийти в один з пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист.

На локації вас зустрінуть волонтери, які допоможуть перевірити та зібрати всі необхідні документи для подальшої реєстрації.