Октябрь, 25 в 19:32

Безработных украинцев будут привлекать к Армии восстановления страны через их участие в общественно полезных работах.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко.

Отмечается, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Также это может быть:

Сейчас смотрят

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Государство оплатит работу украинцев на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн.

— Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, – объяснили в Минэкономики.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.