Безработных будут привлекать к Армии восстановления: сколько будут платить и какой будет работа
Безработных украинцев будут привлекать к Армии восстановления страны через их участие в общественно полезных работах.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко.
Отмечается, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Также это может быть:
- обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;
- заготовка дров для военных и населения;
- разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
- укрепление дамб;
- расчистка автомобильных дорог от завалов;
- разгрузка гуманитарной помощи;
- обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;
- ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;
- оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.
Государство оплатит работу украинцев на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн.
— Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, – объяснили в Минэкономики.
С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.
На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.