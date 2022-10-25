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Факты / Україна / Общество

Безработных будут привлекать к Армии восстановления: сколько будут платить и какой будет работа

Валентина Чорна, редактор ленты
Безработных будут привлекать к Армии восстановления: сколько будут платить и какой будет работа
Фото: Depositphotos

Безработных украинцев будут привлекать к Армии восстановления страны через их участие в общественно полезных работах.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко.

Отмечается, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Также это может быть:

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  • обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;
  • заготовка дров для военных и населения;
  • разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • укрепление дамб;
  • расчистка автомобильных дорог от завалов;
  • разгрузка гуманитарной помощи;
  • обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;
  • ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;
  • оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Армія відновлення

Государство оплатит работу украинцев на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн.

— Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, – объяснили в Минэкономики.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.

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Источник: Минэкономики
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