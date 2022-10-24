Уровень безработицы в Украине составит 30% к концу года – Свириденко
Согласно оценкам Министерства экономики Украины, до конца 2022 года уровень безработицы в нашей стране составит 30%.
Об этом проинформировала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в рамках V украинско-германского экономического форума в Берлине.
– До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%, – подчеркнула Свириденко.
По ее словам, вызовом для Кабинета министров в условиях войны является трудоустройство граждан и возвращение тех, кто выехал за границу.
В связи с этим Кабмин пытается поддержать малый бизнес.
Еще одним вызовом для правительства является стабилизация макроэкономической ситуации в Украине. Так, инфляция в Украине (уровень роста потребительских цен) в настоящее время составляет 24,6%. К концу 2022 года она может достичь 30%. Падение экономики Украины прогнозируется на уровне 30%.
Как отметила Свириденко, для руководства Украины сохранение функционирования экономики – не менее важная задача, чем победа в войне.
Как известно, в середине сентября в Украине заработал Единый портал вакансий. Он объединяет данные Государственной службы занятости и ресурсов поиска работы. Поскольку вся информация сосредоточена в одном месте, поиск вакансий стал проще.
Согласно недавнему соцопросу, украинцы постепенно возвращаются на старые рабочие места: 38% работают в обычном режиме. В то же время, треть (34%) до сих пор не работает.