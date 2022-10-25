Жовтень, 25 в 19:32

Безробітних українців залучатимуть до Армії відновлення країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на заяву першого віце-прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Зазначається, що безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Також це може бути:

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облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Держава оплатить роботу українців на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6 700 грн.

– Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я, – пояснили в Мінекономіки.

З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.