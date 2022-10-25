Безробітних залучатимуть до Армії відновлення: скільки платитимуть та якою буде робота
Безробітних українців залучатимуть до Армії відновлення країни через їх участь у суспільно корисних роботах.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на заяву першого віце-прем’єр-міністра Юлії Свириденко.
Зазначається, що безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Також це може бути:
- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
- заготівля дров для військових та населення;
- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
- укріплення дамб;
- розчищення автомобільних доріг від завалів;
- розвантаження гуманітарної допомоги;
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
Держава оплатить роботу українців на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6 700 грн.
– Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я, – пояснили в Мінекономіки.
З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.
На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.