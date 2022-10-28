Жовтень, 28 в 16:01

Верховний Суд заборонив оскаржувати вручення повісток у судах, адже цей документ є лише засобом оповіщення про необхідність виконати військовий обов’язок.

За словами юриста Ігоря Колесника, немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні оголосили загальну мобілізацію. Якщо особі виписали повістку й вона за неї розписалася, тоді обов’язково має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зараз дивляться

– Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність, − наголосив юрист.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби під час мобілізації, а саме: позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше уряд України розширив перелік причин, коли чоловік може не з’явитися до військкомату після вручення повістки. Відповідне рішення затвердили 30 вересня 2022 року. Щоб не отримати покарання, чоловік повинен мати документи, які підтверджують причину неявки.

Джерело: АрміяInform