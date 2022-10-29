В Крыму хакеры взломали телеканалы с российской пропагандой: показывают кадры уничтожения кораблей РФ

Октябрь, 29 в 16:55

Во временно оккупированном Крыму неизвестные хакеры взломали все ключевые телеканалы российской пропаганды на территории полуострова.

Крымчане могут наслаждаться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России в Севастополе, сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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— На видео — мы решили немного развлечься и погоняли “грозного фрегата” вдоль Севастопольских пляжей, чтобы весь мир увидел никчемность российских моряков-трусов, которые только и понимают, что разрушать мирные города Украины и убивать украинских детей. Мы найдем вас всех и отправим ко дну вслед за Москвой. Военные преступления не имеют срока прощения, — говорится в сообщении.

В результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя Калибров. Среди них – фрегат Адмирал Макаров.

По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, существует большая вероятность того, что несколько кораблей не просто повреждены, а полностью утоплены.