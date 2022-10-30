В Северодонецке оккупанты готовятся к обороне: развернули лагерь подготовки мобилизованных

Октябрь, 30 в 21:38

В Северодонецке российские военные развернули лагерь подготовки мобилизованных оккупантов. Захватчики готовятся к обороне временно оккупированного города, поскольку боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Луганская ОВА со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка. По его словам, в городе значительно увеличилось количество путинских военных.

Он отметил, что одна из самых больших угроз для местных жителей — это заминированные окрестности Северодонецка. Стрюк рассказал, что оккупационную псевдоадминистрацию покинули некоторые работники, которые ранее туда устроились.

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Однако недавно мобилизованные российские военные организовали новую волну мародерства и заняли оставшиеся в хорошем состоянии пустые квартиры. В то же время во многих домах, куда россияне подали электроснабжение, исчез свет из-за перегрузки на энергосистемы.