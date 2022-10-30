У Сєвєродонецьку окупанти готуються до оборони: розгорнули табір підготовки мобілізованих

Жовтень, 30 в 21:38

У Сєвєродонецьку російські військові розгорнули табір підготовки мобілізованих окупантів. Загарбники готуються до оборони тимчасово окупованого міста, оскільки бояться контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляє Луганська ОВА з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка. За його словами, у місті значно збільшилася кількість путінських військових.

Він зазначив, що одна з найбільших загроз для місцевих жителів – це заміновані околиці Сєвєродонецька. Стрюк розповів, що окупаційну псевдоадміністрацію покинули деякі працівники, які раніше туди влаштувалися.

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Проте нещодавно мобілізовані російські військові організували нову хвилю мародерства та зайняли порожні квартири, які залишилися в гарному стані. Водночас у багатьох домівках, куди росіяни подали електропостачання, зникло світло через перенавантаження на енергосистеми.