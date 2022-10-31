В Киеве увеличат интервал между поездами метро с 1 ноября

Октябрь, 31 в 16:13

С 1 ноября киевский метрополитен сменит график движения поездов. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Следовательно, в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпиковое время — 8-10 минут.

— Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями мы отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит экономнее потреблять электроэнергию, — отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что из-за постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны ситуация с электроснабжением остается сложной.

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Поворозник добавил, что в приоритете безопасность горожан и гостей столицы, поэтому все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения.

Он также напомнил, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метро приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.

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