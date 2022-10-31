У Києві збільшать інтервал між потягами метро з 1 листопада

Жовтень, 31 в 16:13

З 1 листопада київський метрополітен змінить графік руху потягів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відтак у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хв, а в міжпіковий час – 8-10 хв.

— Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників ми відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію, – зазначив Поворозник.

Він наголосив, що через постійні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури країни ситуація з електропостачанням залишається складною.

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Поворозник додав, що у пріоритеті – безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Він також нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

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Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.