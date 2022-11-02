Ноябрь, 02 в 18:01

Закарпатский писатель-волонтер Андрей Любка за четыре дня собрал почти 260 тыс. грн за три журнала The Time с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На личной странице в Facebook он провел розыгрыш журналов. Все вырученные деньги направит на машины для фронта.

Генерал Залужный дал интервью американскому журналу в конце сентября. Издание разместило его фото на обложке.

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Журналы на территории Украины не продавали. Писатель и его друзья покупали их за границей. Валерий Залужный свои автографы поставил на нескольких экземплярах.

⁃ Журнал вышел в Америке. Продавали его в Европе. Купить его в Украине невозможно. Когда-то The Time продавали у нас в аэропортах. И я понял, что для наших людей это будет ценный сувенир. Я попросил своих друзей скупить все журналы, которые они найдут в Европе. Они это сделали, – рассказал в эксклюзивном интервью Фактам Андрей Любка.

В руках писателя оказалось более 100 экземпляров журнала. В Европе каждый стоил около €6.

– Мы продали их по 1 тыс. грн за каждый. Собрали 100 тыс. грн и купили для фронта один джип. Тогда я понял, что эти журналы имеют большую ценность, и нужно попытаться получить еще больше, – говорит Любка.

Писатель обратился к руководителю стратегических коммуникаций генерала Залужного с просьбой, чтобы тот лично подписал несколько экземпляров – для людей, которые помогают украинской армии.

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Там эту идею поначалу восприняли с удивлением, но потом согласились. Писатель лично вез журналы в Киев.

Разыграть ценные экземпляры The Time решил через Facebook. Участие в розыгрыше приняло около 1,5 тыс. человек. Им нужно было внести вклад в 100 грн на волонтерскую карточку Андрея Любки.

Два победителя — из-за границы. Журналы поедут к украинкам, которые живут в Америке и Италии. Третий получит переселенка из Киева, которая сейчас живет в Закарпатье.

Еще один экземпляр журнала Time с подписью генерала писатель выставит на аукцион eBay.

⁃ Есть еще один журнал, четвертый. Мы хотим продать его не через розыгрыш, а за самый большой вклад. И для этого мы используем платформу eBay. Попробуем продать журнал The Time с подписью Залужного на Западе. Я думаю, это даст нам возможность купить, как минимум, еще одну машину, – полагает писатель.

С начала полномасштабной войны за вклады украинцев Андрей Любка приобрел для нашей армии уже 69 машин.