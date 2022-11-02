Листопад, 02 в 18:01

Закарпатський письменник-волонтер Андрій Любка за чотири дні зібрав майже 260 тис. грн за три журнали The Time з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На особистій сторінці у Facebook він провів розіграш журналів. Всі виручені гроші спрямує на машини для фронту.

Генерал Залужний дав інтерв’ю американському журналу наприкінці вересня. Видання розмістило його фото на обкладинці.

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Журнали на території України не продавали. Письменник та його друзі купували їх за кордоном. Валерій Залужний свої автографи поставив на кількох примірниках.

⁃ Журнал вийшов в Америці. Продавали його також у Європі. Купити його в Україні неможливо. Колись The Time продавали у нас в аеропортах. І я зрозумів, що для наших людей це буде дуже цінний сувенір. Я попросив своїх друзів скупити всі журнали, які вони знайдуть у країнах Європи. Вони це зробили, – розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам Андрій Любка.

У руках письменника опинилося понад 100 примірників журналу. У Європі кожен коштував майже €6.

– Ми продали їх по 1 тис. грн за кожен. Зібрали 100 тис. грн і купили для фронту один джип. Тоді я зрозумів, що ці журнали мають велику цінність, і треба спробувати отримати ще більше, – каже Любка.

Письменник звернувся до керівниці стратегічних комунікацій генерала Залужного з проханням, щоб той особисто підписав кілька примірників – для людей, які допомагають українській армії.

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Там цю ідею спочатку сприйняли із подивом, але потім погодилися. Письменник особисто віз журнали до Києва.

Розіграти цінні примірники The Time вирішив через Facebook. Участь у розіграші взяли майже 1,5 тис. людей. Їм треба було зробити внесок у 100 грн на волонтерську картку Андрія Любки.

Два переможці – з-за кордону. Журнали поїдуть до українок, що живуть в Америці та Італії. Третій отримає переселенка з Києва, яка нині живе на Закарпатті.

Ще один примірник журналу Time з підписом генерала письменник виставить на аукціон eBay.

⁃ Є ще один журнал, четвертий. Ми хочемо продати його не через розіграш, а за найбільший внесок. І для цього ми використаємо платформу eBay. Спробуємо продати журнал The Time з підписом Залужного на Заході. Я думаю, це дасть нам можливість купити, як мінімум, ще одну машину, – вважає письменник.

Із початку повномасштабної війни за внески українців Андрій Любка придбав для нашої армії уже 69 машин.