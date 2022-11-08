Без миру не може бути ефективної кліматичної політики – Зеленський на COP27

Листопад, 08 в 20:26

Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі. Бо нації думають насправді лише про те, як захистити себе тут і зараз від загроз, що створені, зокрема, агресією РФ.

Про це у зверненні до учасників 27-ї Конференції ООН зі зміни клімату (COP27) в Шарм-еш-Шейху сказав президент Володимир Зеленський.

— Росія повинна заткнути свої гармати й сховати свої ракети, щоб світ міг нарешті почути, що ми всі разом справді можемо зробити для порятунку від кліматичної катастрофи. Ми всі: Європа, Африка, Азія, Америка, Австралія.

Президент запропонував присутнім на Конференції підтримати українську ініціативу – створення глобальної платформи для оцінки збитків, завданих клімату та навколишньому середовищу унаслідок військових дій.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що досі є багато тих, хто не сприймає кліматичний порядок денний серйозно. Для кого кліматичні зміни – це лише риторика, маркетинг чи політичний ритуал – що завгодно, але не справжні дії. Саме вони, на думку Зеленського, гальмують виконання кліматичних цілей.

Війна проти України, яку розв’язала Росія, принесла енергетичну кризу, через яку десятки країн змушені повертати до роботи вугільну генерацію, щоб хоч трохи знизити ціни на енергію.

Російська війна принесла світу гостру продовольчу кризу, яка найбільше позначилася на тих країнах, що страждають від катастрофічної посухи та масштабних повеней. Російська війна менш ніж за пів року знищила в Україні 2 млн га лісу.

Зеленський також згадав ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, наголосивши, що армія РФ “перетворила цю атомну станцію на військовий полігон і постійно грається з підключенням станції та атомних реакторів до енергомережі”. Це створює безпосередній ризик радіаційної катастрофи.