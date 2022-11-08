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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта показала, якою буде різдвяна марка – малюнок створила школярка з Миколаєва

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
різдвяна марка Укрпошти

Укрпошта підбила підсумки голосування за поштову марку З Різдвом Христовим та Новим роком! Найбільше голосів набрав ескіз Роз’єднані війною.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

— Багато сімей сьогодні не разом, багато сімейних традицій буде порушено цього року і багато хто зустріне новий рік не під ялинкою з сім’єю та коханими, а із побратимами під обстрілами ворога. Саме тому ця ілюстрація викликала більше емоцій та емпатії, – прокоментував Смілянський.

Малюнок створений одинадцятикласницею Валерією Михайловою із Миколаєва. Вона змушена була виїхати за кордон, де в неї виникла ідея такого малюнка.

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На ньому зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона — на самоті, він — на лінії вогню.

Фото: Укрпошта

Друге місце українці віддали ескізу з українським військовим та колядниками авторства заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Третє — з сім’єю, яка возз’єдналася, що його створила Ірина Бабенко.

В Укрпошті додали, що нова різдвяна поштова марка буде випущена у грудні.

Джерело: Укрпошта
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