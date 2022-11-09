Глаза завязаны рушниками: под Изюмом оккупанты расстреляли отца с сыном в день освобождения

Ноябрь, 09 в 16:46

В сосновом лесу две ямы – одна забросана ветками, другая пустая. Именно возле этой ямы головой вниз лежал 21-летний Артем Николенко. Его глаза были завязаны украинским рушником, вышивка на нем была красной от крови. Рядом лежал его отчим – 49-летний Арсен. У него также глаза завязаны вышитым рушником, однако он остался белоснежным – мужчину расстреляли в туловище.

Когда их нашли, создалось впечатление, что Артема расстреляли первым, рассказывает родной дядя Алексей. Он первым из родных прибыл на место расстрела. Вероятно, говорит, Арсен услышал выстрел и побежал к сыну, в этот момент и в него пустили пулю.

Диброва – небольшое село вблизи Изюма. Даже сейчас, через два месяца после освобождения от оккупантов, на улице нет ни души. Люди привыкли при рашистах меньше выходить из дворов. Забрать могли за что угодно, мешок на голову и в подвал, вспоминает Виктория Николенко. Убитый Артем Николенко был ее сыном, а 49-летний Арсен Амбарцумян – ее мужем. Они не дождались Вооруженных сил Украины всего несколько часов.

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– Он ждал до последнего, хотел, чтоб была Украина. Он говорил: Мам, все равно придет Украина! Они, говорит, здесь, рядом, я их, говорит, жду. Они придут, и я с ними уйду. Он до последнего их ждал, – вспоминает Виктория Николенко, мать и жена убитых оккупантами украинцев.

В телефоне Виктории множество фотографий сына:

– Это я борщ варю, а он говорит: Мам, давай сфоткаемся. А это фотография – он в Авдеевке, а это, скорее всего, на посту.

Арсен ушел на фронт в 2019-м, воевал на Донбассе в составе 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Сирко, получил награду. Ее Виктория до сих пор не может найти, откопала только документы – их вместе с формой и военным билетом сын спрятал, когда Диброву оккупировали. Муж Арсен в начале полномасштабной войны был в терробороне Изюма. Как только российская армия заняла село, устроили охоту на АТОшников. Мужчин забрали.

Через несколько часов их отпустили и приказали никуда не уезжать. Во второй раз пришли уже в сентябре, когда ВСУ пошли в контнаступление. 5 сентября к дому подъехал бус с красной Z, вспоминает Виктория. Схватили мужа, а сына — чуть позже посреди села. Домой мужчины вернулись через три дня.

– Я вижу, что они избитые. Мне ничего особо не рассказывали. Артем сказал, что его подвешивали, ноги здесь были синие, по ногам били. У мужа возле уха синее было, говорили, что током их били, – делится женщина.

Оккупанты требовали сдать спутниковый телефон, который, как им казалось, есть у мужчин. А когда отпустили, приказали сидеть дома, потому что вскоре снова придут. Арсен даже одетый лег спать, вспоминает Виктория. И в 12 ночи в дом снова постучали.

– Они здесь весь двор окружили, с автоматами пришли, за двором там трое мужчин стояли, во дворе у калитки, один здесь, третий здесь. Приехали как за какими-то террористами. Арсен чувствовал что-то, а сын до последнего улыбался. Он садился в машину и улыбался. Снова мешки на голову надели и увезли. Я еще говорю: Чего вы в такое время приехали, в 12 ночи? Приехал, говорят, следователь, их не допросили, надо допросить, мы сейчас ездим и собираем тех, кого отпускали. Я спросила: Вы их не убьете? Они: Нет, сейчас их допросят и они придут, – пересказывает Виктория тот разговор в страшную ночь.

Той же ночью – с 8 на 9 сентября – мужчин убили в лесу, в нескольких километрах от дома. Недалеко от места расстрела — жилые дома. Позже родственникам погибших расскажут, что видели фары машин и слышали выстрелы, но боялись выходить.

А 9 сентября в Диброву зайдут Вооруженные силы Украины. Деоккупации Артем с Арсеном не дождались несколько часов.

У Арсена руки были развязаны, а черная проволока лежала рядом с телом. Вероятно, он сам смог ее разорвать, предполагает дядя. У Артема – стянуты пластиком.

Их похоронили на следующий день. Но позже эксгумировали – эксперты установили у Артема не только огнестрельное ранение в голову, но и множественные переломы черепа.

Бабушка Артема постоянно плачет. У нее, говорит, 14 внуков, но именно об Артеме думает в последние два месяца.

– Жаль, он еще и на свете не жил! На войне не убили — в АТО был, в Авдеевке не убили, так дома какая-то тварь убила! Рушником украинским были глаза завязаны, украинским рушником! Мы до сих пор не знаем, где они, эти россияне, могли взять украинский рушник, – рассказывает Людмила Сухоребра, бабушка и теща убитых мужчин.

Артем и Арсен – не единственные жертвы преступлений российских палачей. Именно на АТОшников рашисты устраивали охоту сразу после оккупации сел. Соседа – 39-летнего Олега Шевченко – также не раз забирали, говорит его мать.

– За то, что он АТОшник, его забрали, четыре дня держали. Потом мы пошли с невесткой, его отпустили избитым, на нем не было живого места! Он весь был черный, по ногам били, по спине, прикладывали горячий автомат, у него вся спина была в гнойниках! – говорит Надежда Шевченко, мать пропавшего мужчины.

Тогда Олег чудом выжил, а когда вернулся, рассказал, как оккупанты пытали людей и устраивали массовые расстрелы.

– Вывозили в Снежковку в мешках, там было много людей из подвала, избивали, кого-то расстреливали на их глазах для запугивания. У нас в Снежковке еще до войны богатые жили люди, хорошее место над рекой. Там хорошие дома с подвалами, и там людей удерживали. И там какое-то озеро, привезли, и я, говорит, в мешке, связаны руки и ноги, и мешок на голове, а мешок неплотный, и мне видно, говорит, приехала машина, расстреляла людей, высыпали мусор и все. А его били, били, потом вывезли за пределы города, сняли мешок, и он шел пешком, – рассказала Надежда.

В последний раз сына забрали 26 августа, с тех пор о нем ни единой весточки, говорит женщина. Однако до последнего надеется, что он жив.

А вот Виктория признается: не знает, как можно простить такие зверства извергам, перед ее глазами постоянно лицо сына с окровавленным рушником на глазах. Знала бы, как будет, говорит, спрятала бы их вместе с мужем, ведь до освобождения села оставались считанные часы.