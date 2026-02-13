Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.

Що таке довідка про участь у бойових діях та чи потрібна вона у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.

Довідка про участь у бойових діях 2026 — зміни

У Міністерстві оборони України пояснили, що у 2026 році можна отримати статус учасника бойових дій (УБД) навіть без оформлення довідки. Існують два основні шляхи – автоматичний та через спеціальні Комісії. Кожен з них передбачає свої правила та строки, тому важливо знати різницю.

Автоматичний шлях – найзручніший і найшвидший спосіб для військових. Тут не потрібно писати рапорти чи збирати папери самому.

Уповноважені особи військових частин протягом 5 днів після початку виконання бойового завдання заносять інформацію про період та район служби до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Після того, як запис з’являється у реєстрі, статус УБД оформлюється автоматично за допомогою програмних засобів реєстру.

Після надання статусу УБД захисник (захисниця) має змогу згенерувати е-Посвідчення ветерана у застосунку Дія. Використовувати е-Посвідчення ветерана у Дії можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством, зокрема:

для безплатного проїзду у громадському транспорті;

у закладах охорони здоров’я, в освітній сфері;

під час звернення до ЦНАП за отриманням адміністративних послуг;

під час працевлаштування та оформлення підприємницької діяльності;

під час оформлення пільг, допомог та виплат тощо.

Довідка про участь у бойових діях для отримання статусу УБД

Другий спосіб передбачає більш детальне оформлення. Уповноважена особа військової частини готує Довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Постановою КМУ №413, Додаток 6). Ця довідка разом із документами подається до Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД при органах військового управління.

Комісія розглядає матеріали протягом 30 днів. Після ухвалення позитивного рішення інформація передається до Міністерства у справах ветеранів України для внесення в Реєстр, і статус вважається офіційно наданим. Після цього Комісія організовує видачу посвідчення, яке передають до військової частини для вручення військовослужбовцю.

Якщо військовий потрапив у полон або зник безвісти під час бойових завдань, документи оформлює командир частини протягом місяця після настання події.



У статусі можуть відмовити у разі:



відсутності правових підстав або документів;

подання недостовірної інформації;

наявності обвинувального вироку за умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин під час участі в бойових діях.

Рішення Комісії можна оскаржити в суді. Якщо причина відмови усунена, документи можна подати повторно.



Таким чином, у 2026 році військові та захисники України можуть отримати статус УБД як автоматично через реєстр, так і через комісію – головне дотримуватися встановлених процедур та строків.

