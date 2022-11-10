Листопад, 10 в 16:52

Українські військові зайшли у три села на Херсонщині, які перебували під російською окупацією — Брускинське, Киселівку та Борозенське.

Зокрема, воїни Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна опублікували фото із села Борозенське та заявили, що продовжують просуватися далі на південь області.

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До села Киселівка зайшли бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Біля сільради воїни ЗСУ підняли український прапор та прапор своєї бригади.

У село Брускинське наші підрозділи зайшли 9 листопада. На відео видно, як військові підійшли до будівлі сільради й сказали: Все буде Україна!

На відео зі звільнених сіл видно, як місцеві підходять до наших воїнів, радіють, обіймають та плачуть. Мешканці розповідають, що окупанти своїми обстрілами вбили шістьох людей, є спалені хати.

– А двох все-таки вбили, катували. Це взагалі! Одного взагалі не можемо знайти, – плаче місцева жінка.

Тепер чекаємо на офіційне підтвердження про звільнення цих сіл.

Де точаться бої станом на 10 листопада 2022 року, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.

Фото: Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна