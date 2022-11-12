ВСУ освободили более 3 тыс. кв. км на Юге, но угроза обстрелов Николаева не исчезла — Гуменюк

Ноябрь, 12 в 0:19

Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на Юге Украины составляет уже более 3 тыс. кв. км. Еще 10 ноября Украина официально объявляла о деоккупации всего 260 кв. км.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Конечно, нам известно о том, что остались подразделения РФ, они пытаются спровоцировать еще диверсионные меры, и работа на этом направлении нами продолжается. Именно поэтому мы не спешим провозглашать освобождение территорий, хотя уже чисто математически их площадь увеличилась в десятки раз. Если на предыдущие сутки мы говорили о 260 кв. км, то сегодня это уже более 3 тыс. кв. км освобожденных территорий.

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По словам Гуменюк, на освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей могут оставаться российские военные под прикрытием, поэтому это следует учитывать.

Она утверждает, что правый берег реки Днепр в целом очищен от путинских наемников, однако угроза вражеского обстрела Николаева никуда не исчезла.