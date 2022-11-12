ЗСУ звільнили понад 3 тис. кв. км на Півдні, але загроза обстрілів Миколаєва не зникла – Гуменюк

Листопад, 12 в 0:19

Площа звільненої від російських окупантів території на Півдні України становить вже понад 3 тис. кв. км. Ще 10 листопада Україна офіційно оголошувала про деокупацію лише 260 кв. км.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Звісно, нам відомо про те, що залишилися підрозділи РФ, вони намагаються спровокувати ще диверсійні заходи, і робота на цьому напрямку нами продовжується. Саме тому ми не поспішаємо проголошувати про визволення територій, хоча вже чисто математично їхня площа збільшилася у десятки разів. Якщо на попередню добу ми говорили про 260 кв. км, то сьогодні це вже понад 3 тис. кв. км звільнених територій.

Зараз дивляться

За словами Гуменюк, на звільнених територіях Херсонської та Миколаївської областях можуть залишатися російські військові під прикриттям, тому це варто враховувати.

Вона стверджує, що правий берег річки Дніпро загалом очищений від путінських найманців, проте загроза ворожого обстрілу Миколаєва нікуди не зникла.