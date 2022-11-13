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Факты / Україна / Общество

В Херсонской области временно запретили пользоваться водным транспортом — ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области временно запретили пользоваться водным транспортом — ОВА
Фото: Pexels

В Херсонской области был введен временный запрет на пользование водным транспортным на период с 13 до 19 ноября.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, речь идет обо всех видах морского транспорта.

– Сообщаю, что в течение 13-19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта, – предупреждает глава ОВА.

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