В Херсонской области временно запретили пользоваться водным транспортом — ОВА

Ноябрь, 13 в 15:31

В Херсонской области был введен временный запрет на пользование водным транспортным на период с 13 до 19 ноября.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, речь идет обо всех видах морского транспорта.

– Сообщаю, что в течение 13-19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта, – предупреждает глава ОВА.

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