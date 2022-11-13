Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині тимчасово заборонили користуватися водним транспортом – ОВА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Херсонщині тимчасово заборонили користуватися водним транспортом – ОВА
Фото: Pexels

У Херсонській області запровадили тимчасову заборону на користування водним транспортним на період з 13 до 19 листопада.

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, йдеться про всі види морського транспорту.

– Повідомляю, що протягом 13-19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту, – попереджає глава ОВА.

Зараз дивляться

Раніше стало відомо, що перед втечею з правого берегу Дніпра на Херсонщині російські військові підірвали мости, частину греблі Каховської гідроелектростанції, водопровід Миколаєва та інші об’єкти критичної інфраструктури України, щоб завдати якомога більше шкоди.

Читайте
Ще один населений пункт на Херсонщині звільнено: у селі Львове підняли прапор України

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка