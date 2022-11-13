На Херсонщині тимчасово заборонили користуватися водним транспортом – ОВА
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У Херсонській області запровадили тимчасову заборону на користування водним транспортним на період з 13 до 19 листопада.
Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, йдеться про всі види морського транспорту.
– Повідомляю, що протягом 13-19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту, – попереджає глава ОВА.
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Раніше стало відомо, що перед втечею з правого берегу Дніпра на Херсонщині російські військові підірвали мости, частину греблі Каховської гідроелектростанції, водопровід Миколаєва та інші об’єкти критичної інфраструктури України, щоб завдати якомога більше шкоди.