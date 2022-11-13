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Факты / Україна / Общество

Не имеют права преподавать детям: на Херсонщине расторгнут договоры с учителями-коллаборантами

Валентина Чорна, редактор ленты
канікули школа
Фото: Depositphotos

Руководители школ имеют право разорвать трудовой договор с учителем, который пошел на коллаборацию с оккупантами.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Он отметил, что случаи сотрудничества учителей с оккупантами единичны и сейчас документируются соответствующими правоохранительными органами.

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— Согласно украинскому законодательству, руководители учебных заведений имеют право расторгнуть трудовой договор с учителем, который пошел на коллаборацию. И это не только право, мне кажется, это будет обязанностью новых руководителей украинских школ. Учителя, которые пошли на коллаборацию с оккупантом, не имеют права преподавать в украинских школах нашим детям, которые видели все ужасы войны, — сказал он.

По словам Витренко, сейчас в Херсонской области в дистанционном режиме работают 157 школ. По украинской программе в регионе занимаются более 65 тыс. учеников.

После стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях и назначения новых директоров, некоторые школы смогут заработать не только онлайн, но и в смешанном формате.

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