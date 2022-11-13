Листопад, 13 в 19:37

Керівники шкіл мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на колаборацію з окупантами.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Він зазначив, що випадки співпраці вчителів з окупантами поодинокі й зараз документуються відповідними правоохоронними органами.

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– Згідно до українського законодавства, керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на колаборацію. І це не лише право, як на мене, це буде обов’язком нових керівників українських шкіл. Вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом не мають права викладати в українських школах нашим дітям, які бачили всі жахи війни, – сказав він.

За словами Вітренка, наразі на Херсонщині у дистанційному режимі працюють 157 шкіл. За українською програмою у регіоні займаються понад 65 тис. учнів.

Після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях та призначення деяких нових директорів, певні школи зможуть запрацювати не лише онлайн, а й у змішаному форматі.