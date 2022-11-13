Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Не мають право викладати дітям: на Херсонщині розірвуть договори з вчителями-колаборантами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
канікули школа
Фото: Depositphotos

Керівники шкіл мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на колаборацію з окупантами.

Про це в ефірі  національного телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Він зазначив, що випадки співпраці вчителів з окупантами поодинокі й зараз документуються відповідними правоохоронними органами.

Зараз дивляться

– Згідно до українського законодавства, керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов на колаборацію. І це не лише право, як на мене, це буде обов’язком нових керівників українських шкіл. Вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом не мають права викладати в українських школах нашим дітям, які бачили всі жахи війни, – сказав він.

За словами Вітренка, наразі на Херсонщині у дистанційному режимі працюють 157 шкіл. За українською програмою у регіоні займаються понад 65 тис. учнів.

Після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях та призначення деяких нових директорів, певні школи зможуть запрацювати не лише онлайн, а й у змішаному форматі.

Читайте
Висока ймовірність обстрілів та руйнування інфраструктури: в ОВА закликали жителів Херсонщини евакуюватися

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка