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“Голодал так, что ел свои игрушки”: семья из Славянска усыновила осиротевшего в Мариуполе ребенка

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
“Голодал так, что ел свои игрушки”: семья из Славянска усыновила осиротевшего в Мариуполе ребенка

Еще до войны Владимир и Мария Беспаловы мечтали усыновить ребенка. Готовились к этому несколько лет, стараясь обеспечить будущему приемному сыну или дочери достойную, благополучную жизнь. Но вероломное вторжение в Украину российских войск внесло свои коррективы в их планы на создание полноценной семьи.

Сначала пара решила, что из-за войны все надежды на усыновление рухнули. Но судьба распорядилась иначе…

После того как Владимир и Мария рискнули разместить в социальных сетях сообщение, в котором выразили свое искреннее желание усыновить ребенка, через несколько недель пришел ответ от одного из волонтеров, который помогал людям бежать из оккупированного Мариуполя.

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Волонтер рассказал об осиротевшем шестилетнем Илье Костушевиче. Его родители погибли во время обстрелов города. Первой — мама, которая вышла из дома, чтобы найти еду. Потом — папа, который пошел искать жену.

Маленький Илья рассказал, как его оставили в доме соседа, где он неделями прятался в холодном темном подвале с чужими людьми.

По словам Марии, ребенок так голодал, что начал есть свои игрушки.

— Мужчины употребляли алкоголь, а дети тех соседей издевались над ним. Он голодал и замерзал, — говорит женщина.

Мария и Владимир уже шесть месяцев как являются законными опекунами Ильи, планируют его официально усыновить, как только будут сняты запреты на усыновление, введенные в Украине на время войны.

Ситуация усугубляется тем, что пара была вынуждена бежать из прифронтового Славянска, где у них остался хороший дом, достойная работа, благополучие и финансовая стабильность. В Киеве, куда они перебрались, пришлось все начинать с нуля.

Для начала прошли через сложный четырехмесячный процесс, чтобы стать законными опекунами Ильи. Чуть позже благотворители, в том числе донецкий футбольный клуб Шахтер, оказали финансовую поддержку, которая позволила семье приобрести удобный дом.

По словам Марии, жизнь Ильи осложняется по вечерам, когда в столице происходят веерные отключения электроэнергии.

— Иногда он пугается, говорит, что это, как снова оказаться в Мариуполе, в темноте, — рассказывает женщина.

Но, по ее словам, маленький Илья учится справляться и с этим. Например, недавно, когда семья сидела в гостиной при свечах, мальчик вдруг сказал, что больше не боится темноты, ведь свет снова обязательно включится.

Фото: Мария Беспалова

Источник: CNN
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