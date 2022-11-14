Листопад, 14 в 16:25

Ще до війни Володимир і Марія Беспалови мріяли усиновити дитину. Готувалися до цього кілька років, намагаючись забезпечити майбутньому прийомному синові або дочці гідне, благополучне життя. Але віроломне вторгнення в Україну російських військ внесло свої корективи в їхні плани на створення повноцінної сім’ї.

Спочатку пара вирішила, що через війну всі надії на усиновлення марні. Але доля розпорядилася інакше…

Після того як Володимир і Марія ризикнули розмістити в соціальних мережах повідомлення, в якому висловили своє щире бажання усиновити дитину, через кілька тижнів прийшла відповідь від одного з волонтерів, який допомагав людям тікати з окупованого Маріуполя.

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Волонтер розповів про осиротілого шестирічного Іллю Костушевича. Його батьки загинули під час обстрілів міста. Першою – мама, яка вийшла з дому, щоб знайти їжу. Потім – тато, який пішов шукати дружину.

Маленький Ілля розповів, як його залишили в будинку сусіда, де він тижнями ховався у холодному темному підвалі з чужими людьми.

За словами Марії, дитина так голодувала, що почала їсти свої іграшки.

– Чоловіки вживали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися над ним. Він голодував і замерзав, – каже жінка.

Марія і Володимир вже шість місяців як є законними опікунами Іллі, планують його офіційно усиновити, щойно будуть зняті заборони на усиновлення, введені в Україні на час війни.

Ситуація ускладнюється тим, що пара була змушена втекти з прифронтового Слов’янська, де у них залишився хороший будинок, гідна робота, благополуччя і фінансова стабільність. У Києві, куди вони перебралися, довелося все починати з нуля.

Для початку пройшли через складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі. Трохи пізніше благодійники, зокрема донецький футбольний клуб Шахтар, надали фінансову підтримку, яка дозволила родині придбати зручний будинок.

За словами Марії, життя Іллі ускладнюється вечорами, коли в столиці відбуваються віялові відключення електроенергії.

– Іноді він лякається, каже, що це як знову опинитися в Маріуполі, в темряві, – розповідає жінка.

Але, за її словами, маленький Ілля вчиться справлятися і з цим. Наприклад, нещодавно, коли сім’я сиділа у вітальні при свічках, хлопчик раптом сказав, що більше не боїться темряви, адже світло знову обов’язково буде.

Фото: Марія Беспалова