У Києві та восьми областях 15 листопада діятимуть планові відключення світла – Укренерго

Листопад, 14 в 22:52

У вівторок, 15 листопада, у Києві та восьми областях України діятимуть планові відключення світла.

Про це поінформували в національній енергетичній компанії Укренерго.

– Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово.

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У компанії закликають українців свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.

Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти.