На Полтавщине сокращают комендантский час и дольше будут продавать алкоголь

Ноябрь, 17 в 13:29

В Полтавской области сокращают комендантский час и увеличивают время продажи алкогольных напитков. Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, Совет обороны принял решение, что с 19 ноября в Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 ночи до 05:00 утра.

Алкогольные напитки на Полтавщине с 19 ноября в заведениях торговли и общественного питания можно будет приобрести с 12:00 до 20:00 вечера.

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– Неоднократно ко мне обращались предприниматели и жители с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. В этих вопросах всегда считаемся с мнением военных, потому что безопасность – приоритет. В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях – под надежной защитой ВСУ, — подчеркивает он.

Лунин отмечает, что благодаря сокращению продолжительности комендантского часа украинский бизнес получит возможность работать, увеличить поступления налогов в местные бюджеты от розничной торговли подакцизными товарами.