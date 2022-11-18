Помощь Херсону: УПЦ и Фонд Вадима Новинского передали восемь скорых и гуманитарный груз

Ноябрь, 18 в 14:58

В Херсон и область, которые много месяцев страдали от оккупации, Фондом Вадима Новинского совместно с Украинской православной церковью было передано восемь автомобилей скорой помощи и гуманитарный груз.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Как сообщил директор Фонда Дмитрий Сергеев, в каждую машину дополнительно загружены продукты питания, дефибрилляторы, складные и вакуумные носилки, а также медикаменты, в которых сейчас остро нуждаются медики Херсонщины: обезболивающие, жаропонижающие препараты, антибиотики.

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— Мы передали вместе со скорыми 4 т продуктов, 500 буханок хлеба, лекарства. Освобожденные Херсон и Херсонская область будут в ближайшее время в приоритете нашего внимания. Эту задачу нам поставил основатель Фонда Вадим Новинский. Мы находимся на постоянной связи с Херсонской военной администрацией, общиной Херсона. Понимаем, какая помощь сегодня необходима в первую очередь, работаем над будущими поставками гуманитарных грузов, — сказал Дмитрий Сергеев.

Возглавил благотворительную миссию управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

— Мы отправились в недавно освобожденный Херсон по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Ежедневно мы молимся, чтобы Господь укрепил каждого украинца. Все мы, как патриоты своего Отечества, трудимся каждый на своем месте для того, чтобы скорее воцарился мир в нашей стране. Эта небольшая помощь, которая сегодня будет передана Херсону, — думаю, является свидетельством внутренней боли, которая есть у каждого из нас — каждого священника, каждого мирянина Украинской православной церкви, — сказал управляющий делами УПЦ.

Встретив гуманитарную миссию, главврач Белозерской центральной районной больницы Дмитрий Доманский поблагодарил меценатов.

— Это крайне необходимая и сверхважная в это время помощь для нас. Вы знаете, что в Херсоне только-только прекратилась оккупация, и к сожалению, много машин скорой было вывезено с нашей территории. При этом очень много людей осталось в городе, и они нуждаются в нашей помощи. Так что такое обновление автопарка скорых — это очень весомая помощь нам. Украинская православная церковь — это церковь украинского народа. Хорошо, что в это тяжелое время мы объединяемся. Пусть Господь бережет, помогает вам в ваших трудах! — сказал Доманский.

Как ранее сообщали СМИ, Фонд Вадима Новинского вместе с УПЦ реализует один из крупнейших в Украине проектов по обеспечению общин, пострадавших от боевых действий, специализированным медицинским транспортом. Уже передан 101 автомобиль скорой медицинской помощи в разные регионы страны.

В рамках другого гуманитарного проекта Фонд вместе с УПЦ отправили уже более 65 тыс. продуктовых наборов жителям населенных пунктов Украины, которые расположены в прифронтовой зоне.

С 24 февраля Вадим Новинский выделил на финансирование гуманитарных проектов и инициатив более 900 млн грн.