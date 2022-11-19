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У Херсоні з’явилися перші Пункти незламності, де жителі можуть зарядити телефони й зігрітися

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Херсоні з’явилися перші Пункти незламності, де жителі можуть зарядити телефони й зігрітися

У Херсоні розпочали роботу перші Пункти незламності. Це спеціально облаштовані намети для херсонців, в яких вони можуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу.

– У наметах поставили столи, стільці, а також лежаки для дітей і літніх людей. Також є вода, чай, кава та печиво для швидкого перекусу, – зазначає заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також жителі звільненого міста можуть зарядити телефон чи скористатися інтернетом у цих пунктах. Наразі це одна з найголовніших потреб українців – бути на зв’язку.

– Перші два намети розгорнули на площі Свободи. У кожному пункті є інтернет та подовжувачі, щоб зарядити мобільні телефони та павербанки, адже в Херсоні досі немає електрики, – наголосили в Офісі президента.

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Проєкт реалізували Офіс президента спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Херсонською ОВА. Пункти незламності з‘являтимуться на всій території міста та деокупованої частини Херсонської області.

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Джерело: Офіс президента
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