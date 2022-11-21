Не факт, что произойдет: в Укрэнерго прокомментировали вероятность блэкаута

Ноябрь, 21 в 0:35

В течение сезона этого года украинцы могут не столкнуться с блэкаутом (аварией, в результате которой происходит массовое отключение всех потребителей от электроэнергии).

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, после блэкаута энергетики начинают сразу восстанавливать объекты критической инфраструктуры.

— Блэкаут – это не конец света. Это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу же начинается ее восстановление, — уверяет Кудрицкий.

Он утверждает, что трудно точно спрогнозировать, сколько это может занять, потому что будет зависеть от степени разрушения энергоинфраструктуры. По словам главы Укрэнерго, может потребоваться ориентировочно столько же времени, как после массированных ракетных ударов по Украине.

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В компании обращают внимание, что в последнее время было проведено много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, поэтому все специалисты знают план действий в случае блэкаута. Однако Кудрицкий подвергает сильному сомнению, что такое развитие событий может произойти.